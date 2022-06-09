Украина загнала Россию в неудобную ситуацию: Кремль накапливает ресурс для третьей волны атак

День начинается и заканчивается перекличкой по периметру фронта. Несмотря на искушение быть мыслями на Юге и Востоке, постоянно эмоционально вовлекаться, работа требует совершенно другого.

Где-то в конце апреля по моим внутренним ощущениям начались критические "около 30 дней", через которые нам предстояло пройти. Я ожидал, что по их итогам что-то начнет проясняться. С того момента прошло уже дней 40.

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Смешанные чувства. По ряду позиций мы этот критический отрезок успешно прошли, началась новая фаза, где мы оттолкнулись от дна. По другим – ощущается как "затянувшийся вечер 28 дня", мы еще падаем. Незавершенная ситуация, которая добавляет неопределенности.

Что можно отметить

К 100 дням после 24 февраля мы провели внутреннюю оценку того, что сделано/предстоит сделать. Собрали разные пазлы, вследствие чего проявилась очень наглядная картина.

Уверен, российское командование в данный момент сосредоточено на поиске ответа, почему украинская армия не закончилась.

Россияне прекрасно знали, чем располагала наша страна после утраты арсеналов в 2015 – 2018 годах. После неудачной попытки атаковать Киев (когда они исходили из ложной политической посылки о лояльности украинского населения к Москве), российская армия явно перестроилась на более прагматичные и измеримые факторы.

Нехитрые подсчеты в столбик наверняка показали Кремлю набор дедлайнов: в этот момент и при таких-то условиях закончится украинская армия, в этот момент Украина закончится экономически, в этот момент настанет инфраструктурный / энергетический и др. коллапс.

Все, что требовалось россиянам – подавать в топку бурятов и другой расходный материал, типа безлимитных советских снарядов.

По факту оказалось, что:

украинское государство достаточно быстро заработало на восстановление исчезающего военно-технического потенциала армии; украинское общество (волонтеры, обычные граждане), добавило своего рода эластичности, повысило живучесть сектора обороны; Запад постепенно начал открывать краники нам и закрывать России.

Итого. Если записать в столбик все военно-техническое, что удалось притащить в страну (это ведь не только иностранная материально-техническая помощь, это прямые контракты Минобороны, оплаченные средствами украинских налогоплательщиков), то получается, мягко говоря, немало.

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Украина загнала Кремль в неудобную ситуацию

Даже при наличии фронта шириной 2,3 тысячи километров (без моря) силы обороны Украины загнали российскую власть в ситуацию, когда Кремль либо должен идти на резкое повышение военных издержек (открытую массовую мобилизацию), дабы передавить массой, либо судорожно достигать некого статус-кво, с которым идти на переговоры. Если Украина согласится.

Удары по инфраструктуре, воровство и уничтожение запасов зерна – это элементы понуждения Украины к переговорам с помощью давления на самое слабое звено (западных партнеров, от которых мы зависим). Россия активно угрожает голодом и всеми силами старается показать, что поставки оружия не имеют смысла. Что как раз доказывает обратное – еще как имеют.

Параллельно российская сторона накапливает ресурс для третьей волны атак. Но в силу героического и умелого сопротивления нашей армии, россияне уже вынуждены задействовать то, что собирались накопить. С одной стороны, это не дает возможности уйти на паузу, с другой – это не позволяет России спроецировать силу так, чтобы нас раздавить.

Ситуация на фронте остается крайне непростой. Но как вы могли заметить в последние пару дней, темп продвижения российских войск снизился. При сохранении тотального численного превосходства РФ в артиллерии, все чаще мы слышим, что украинские артиллеристы слегка угомонили врага. Равновесия сил пока нет и близко, но армия России уже несет существенные потери от новых элементов обороны, которых перед началом эскалации не было. Их нельзя было просчитать.

Если темп поставок станет более адекватным, начнет заканчиваться не украинская, а российская армия. Ее просто некем будет восполнить в сжатые сроки.

Россияне наверняка постараются добиться какого-то захватнического прогресса ко Дню России, третьей встрече в "Рамштайне" (состоится в Брюсселе), а также к саммитам ЕС и НАТО. Чтобы максимально выхолостить решения этих структур по нашему поводу.

Июнь, по моим ощущением, уже не будет месяцем падения – скорее месяцем качелей и стабилизации. Если мы получим все то, что запланировано, россияне остановятся повсеместно.

А вот что будет дальше – в июле – я сказать не берусь. Потому что уже запланированное способно поколебать если не фронт целиком, то как минимум отдельные его участки. Но вот разделят ли партнеры наше стремление "колебать" – сможем установить только опытным путем. Потому что вторая половина июля – начало каникул/отпусков везде.

Як-то кажуть, нам своє робити.

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