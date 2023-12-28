Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что украинцы действительно были на временно аннексированном полуострове этого года. Это происходило в рамках спецоперации.

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Юсов сказал, что украинцы были в Крыму в 2023 году

Представитель ГУР МО отметил, что заявления, звучащие от официальных лиц и военно-политического руководства – это также инструмент влияния. По словам Юсова, такую информацию запускают в публичное пространство, когда она нужна и может принести соответствующий результат.

Что касается конкретных заявлений, они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом,

– сказал представитель разведки.

Юсов также подчеркнул, что на временно оккупированном Крымском полуострове царит настоящая диктатура. Поэтому, по его словам, граждане, которые решаются на активное сопротивление и продолжают помогать украинским Силам безопасности и обороны – это настоящие герои.

ГУР МО провело удачные спецоперации в Крыму в 2023 году