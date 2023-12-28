Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що українці дійсно були на тимчасово анексованому півострові цього року. Це відбувалося у межах спецоперації.
До теми Росія не зможе реалізувати свої плани, – Буданов у різдвяному привітанні озвучив втішний прогноз
Юсов сказав, що українці були у Криму у 2023 році
Представник ГУР МО зазначив, що заяви, які лунають від офіційних осіб та військово-політичного керівництва – це також інструмент впливу. За словами Юсова, таку інформацію запускають у публічний простір тоді, коли вона потрібна і може принести відповідний результат.
Що стосується конкретних заяв — вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа,
– сказав представник розвідки.
Юсов також наголосив, що наразі на тимчасово окупованому Кримському півострові панує справжня диктатура. Тому, за його словами, ті громадяни, які наважуються на активний спротив і продовжують допомагати українським Силам безпеки й оборони – це справжні герої.
ГУР МО провело вдалі спецоперації у Криму у 2023 році
- Українські розвідники успішно здійснили рейд на тимчасово окупований півострів Крим у День Незалежності, тобто 24 серпня. Так, увечері 24 серпня підрозділ ГУР "Артан" здійснив висадку поблизу населених пунктів Оленівка та Маяк у Криму. Згодом зав'язався запеклий бій, у результаті якого було ліквідовано 30 окупантів. Примітно, що під час цього зухвалого рейду на півострові тріумфально підняли український прапор.
- Крім того, спецпризначенці успішно виконали завдання на тимчасово окупованому півострові й 4 жовтня. Підрозділи "Стугна" та "Братства" відважно вступили в запеклий бій з російськими військами, що призвело до значних втрат останніх. На жаль, зазнали втрат і українські розвідники, однак масштаби їхніх втрат бліднуть у порівнянні з російською стороною. За словами Андрія Юсова, ця операція мала диверсійно-розвідувальний характер.
- Водночас представник ГУР МО наголосив, що рейдів на анексований півострів Крим було вдвічі більше, ніж про це повідомляли публічно. Юсов наголосив, що наразі деталі всіх операцій нашої розвідки розкривати не буде, однак запевнив, що ці рейди триватимуть і надалі.