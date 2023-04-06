По данным пресс-секретаря правительства Петра Мюллера, Украина заказывает в Польше 150 бронетранспортеров Rosomak. Это на 50 машин больше, чем звучало в предыдущих заявлениях за последние несколько дней.
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Сколько бронетранспортеров Rosomak заказал Киев
На минувшей неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства. В среду, 5 апреля президент Владимир Зеленский в Варшаве подтвердил покупку, но не называл количество.
Одной из главных тем переговоров был вопрос закупки польской военной техники украинской стороной, которая покупает 150 БТР Rosomak, самоходные минометы RAK на три роты, 100 ракет для ПЗРК PIORUN у польских заводов,
– написал Мюллер.
Озвученные Мюллером цифры по минометам RAK означают, что Украина купит их около 50 машин. Они производятся на базе БТР Rosomak.
Ранее сообщалось, что Польша и Украина подписали меморандумы о сотрудничестве по восстановлению Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.
Визит Зеленского в Польшу: главное
- Президент Украины вместе с первой леди 5 апреля приехал в Польшу с официальным визитом. Это первая анонсированная поездка Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны России с Украиной.
- Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского Орденом Белого Орла. Высокую государственную награду Польше ему дали в знак признания заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, за деятельность в сфере безопасности и устойчивость в защите прав человека.
- Глава государства заявил, что впоследствии между Польшей и Украиной не будет никаких границ – ни политических, ни экономических, ни исторических.
- Президент Польши В ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Варшава пытается получить дополнительные гарантии безопасности для Украины перед летним саммитом НАТО.
- Владимир Зеленский отметил, что этот визит в Польшу и переговоры можно назвать победными.