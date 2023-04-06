За даними речника уряду Пьотра Мюллера, Україна замовляє у Польщі 150 бронетранспортерів Rosomak. Це на 50 машин більше, ніж лунало у попередніх заявах за останні кілька днів.

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Скільки бронетранспортерів Rosomak замовив Київ

Минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва. У середу, 5 квітня, президент Володимир Зеленський у Варшаві підтвердив купівлю, але не називав кількість.

Однією з головних тем переговорів було питання закупівлі польської військової техніки українською стороною, яка купує 150 БТР Rosomak, самохідні міномети RAK на три роти, 100 ракет для ПЗРК PIORUN у польських заводів,

– написав Мюллер.

Озвучені Мюллером цифри щодо мінометів RAK означають, Україна купить їх близько 50 машин. Вони виготовляються на базі БТР Rosomak.

Раніше повідомлялося, що Польща та Україна підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

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