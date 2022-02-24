В сообщении этого подразделения Мининфраструктуры указали, что авиапространство закрыли из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации. Об этом сообщили после начала "специальной военной операции", о которой объявил президент России Владимир Путин.

Важно Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию на Донбасс

Объявление о закрытии воздушного пространства базируется на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ,

– указали в Украэрорух.

Там также добавили, что авиапространство для гражданских рейсов закрыли из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации. Накануне стало известно, что в Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты.