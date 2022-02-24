У повідомленні цього підрозділу Мінінфраструктури вказали, що це рішення ухвалили через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації. Про це повідомили після початку "спеціальної військової операції", про яку оголосив президент Росії Володимир Путін.

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"Високий ризик безпеці"

Із моменту оприлюднення цієї заяви Украероруху надання послуг з обслуговування повітряного руху автоматично призупинилося. Це стосується всіх цивільних користувачів повітряного простору.

Оголошення про закриття повітряного простору базується на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ,

– вказали в Украерорух.

Там також додали, що авіапростір для цивільних рейсів закрили через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації. Напередодні також стало відомо, що у Харкові та Дніпрі тимчасово закрили аеропорти.

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