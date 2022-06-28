Оккупантам приготовиться: Резников анонсировал получение десятков Bayraktar

Минобороны получило запрос от командования Вооруженных Сил Украины на дополнительную "партию" Bayraktar. Кроме той, на которую насобирали украинцы.

Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение ВСУ до полусотни Bayraktar. Еще несколько законтрактованных и оплаченных МОУ беспилотников Украина получит уже в июле.

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Почти все мощности завода Baykar Makina будут работать на нужды ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ведомство получило новый запрос от командования Вооруженных сил Украины.

Таким образом, на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников,

– сообщил Резников.

В Украине построят завод Bayraktar

В 2021 году Украина и разработчики Bayraktar договорились о строительстве совместного завода по производству этих беспилотников в Украине. По словам Резникова, оборонные ведомства Украины и Турции коммуникируют между собой и продолжают работу над реализацией проекта по строительству завода.

Министр подчеркнул, что "это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы" и поблагодарил за позицию и поддержку министра обороны Турции Генерала Хулуси Акара.

Также он поблагодарил всех украинцев, которые присоединились к инициативе волонтеров по сбору средств для нашей победы.

Я лично, Министерство обороны Украины, еще раз искренне благодарим всех, кто присоединился к инициативе волонтеров по сбору средств ради нашей победы. Люди из всех уголков Украины: от Львова до Донецка, от Киева до Симферополя, все те, кто далеко сегодня от Украины, все вы – невероятны,

– написал министр обороны.

Он подчеркнул, что ни одна армия не преодолеет так объединенный народ.

Компания, которая производит Bayraktar, уже второй раз дарит Украине беспилотники

На днях украинцы и волонтеры собрали сумму на покупку четырех БпЛА.

Минобороны должно было законтрактовать эту "покупку", но компания Baykar Makina решила сделать подарок, подарив 3 беспилотника, на которые и собиралось изначально.

Все средства, которые собрали волонтеры, могут быть использованы ими на другие полезные и важные вещи.

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