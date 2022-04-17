Украина заполнила опросник по вступлению в ЕС, – Офис Президента

Во время своего визита в Киев председатель Еврокомиссии передала президенту Владимиру Зеленскому опросник относительно членства в Евросоюзе. Этот документ уже заполнен.

Опросник теперь отправят Еврокомиссии. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в эфире общенационального марафона, сообщает 24 канал.

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Документ полностью готов

Опросник о членстве в ЕС Урсула фор дер Ляйен передала 8 апреля. Сейчас документ полностью готов.

Могу констатировать, что документ с украинской стороны заполнен,

– заявил Жовква.

После получения заполненного опросника Еврокомиссия будет готовить рекомендацию по выполнению нашим государством Копенгагенских критериев по вступлению в Евросоюз.

Жовква подчеркнул, что ожидает положительного ответа Европейского Совета и предоставления статуса в кандидаты на членство в ЕС уже в июне этого года. После этого должны начаться переговоры по вступлению, после которых можно говорить о полноценном членстве в Евросоюзе.

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