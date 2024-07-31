Запрет транзита российской нефти: в МИД Венгрии разъярены бездействием ЕС

Недавно Киев распорядился прекратить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". В МИД Венгрии выразили возмущение из-за отсутствия реакции Еврокомиссии на действия Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о нарушении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он также предположил, что это ЕС попросил остановить транзит российской нефти.

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Что вызвало недовольство Сийярто

Сийярто заявил, что несмотря на жалобы Венгрии и Словакии, Европейская комиссия не приняла никаких мер в течение более чем недели. Он считает это серьезной угрозой для энергетической безопасности двух стран-членов ЕС и вопиющим нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Министр предложил два возможных объяснения ситуации. Первое – "слабость" Еврокомиссии, которая, по его мнению, не способна защитить интересы двух членов ЕС.

Второе объяснение заключается в том, что "Брюссель, а не Киев", якобы разработал эту ситуацию, стремясь шантажировать Венгрию и Словакию, которые выступают за мир и отказываются от передачи вооружений.

Европейская комиссия и президент Урсула фон дер Ляйен лично должны немедленно рассказать правду: просил ли Брюссель у Киева запретить поставки нефти? И если нет, то почему Еврокомиссия не принимает никаких мер уже более недели?,

– резюмировал Сийярто.

Напомним, что в МИД Украины заявили о готовности к консультациям с Еврокомиссией относительно транзита нефти "Лукойла". Впрочем, только если соответствующее решение будет принято.