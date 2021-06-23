Украина запретила въезд без теста на COVID-19 прибывшим из четырех стран

Правительство поддержало ряд мер, чтобы уменьшить риск распространения штамма коронавируса "Дельта". В частности, гражданам 4 стран запретили пересекать границу Украины без отрицательного результата теста.

Речь о гражданах, прибывших в Украину из Индии, Великобритании, России и Португалии, или тех, кто находился на их территории не менее 7 дней.

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Пересечь границу им разрешат только в случае, если результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса будет отрицательным. Проводить будут тест непосредственно в пунктах пропуска. Соответствующая норма начнет действовать уже с 25 июня.

К этому времени, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, по отдельному поручению СНБО будут предложены меры по противодействию распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине.

Штамм "Дельта" в Украине

По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировали уже 2 случая коронавирусной болезни, вызванные новым штаммом "Дельта".

Пациенты – 66-летняя женщина и 16-летний подросток – находятся в Александровской клинической больнице Киева под наблюдением медиков.

Новый штамм "завезли" в Украину из России – оттуда вернулись мать с подростком. По словам Кузина, их состояние стабильное.

Чем опасен новый штамм

Штамм коронавируса "Дельта" обнаружили уже в более чем 90 странах мира. Он распространен больше всего именно в странах, которых касается новое ограничение.

По информации британских служб общественного здоровья, "Дельта" в 1,6 раза более агрессивен, чем другие штаммы и в 1,45 раза увеличивает риски необходимости реанимации.

Кроме этого, угроза заключается и в том, что потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом коронавируса.