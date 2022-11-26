"Спасти от голода 5 миллионов человек": Украина запустила инициативу Grain from Ukraine

Украина 26 ноября запустила инициативу Grain from Ukraine. Она предусматривает поставки продовольствия в государства, страдающие от его нехватки. В частности, от голода планируют спасти не менее 5 миллионов человек в мире.

Наше государство запустило инициативу Grain from Ukraine. Об этом на саммите International Summit of Food Security сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина запустила инициативу Grain from Ukraine

В рамках этой инициативы украинское продовольствие будет направляться в страны Африки и Азии.

Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 миллионов человек,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Совместно с немецким правительством и при поддержке Всемирной продовольственной программы 15 ноября вышло первое судно Nord Vind. На его борту 27 000 тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Также сегодня, 26 ноября, в Украину загрузят еще одно – на 30 000 тонн пшеницы. Более того, в наши порты уже направляются 3 судна. Они доставляют более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом.

Сколько судов с зерном планируют отправить из Украины

Всего по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны из Украины планируют отправить не менее 60 судов. В частности, минимум 10 в месяц в государства, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, Судан, Сомали, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи, подчеркнул Зеленский.

Представьте, только один корабль с зерном обеспечивает потребности в продовольствии для 90 тысяч человек. 60 таких кораблей смогут предотвратить голодную смерть минимум 5 миллионам жителей мира,

– подчеркнул президент Украины.

Координатором инициативы стал глава ОП. Андрей Ермак отметил, что суть Grain from Ukraine состоит в том, что каждое государство-участник сможет купить наше зерно для других стран и таким образом помочь им избежать голода. Также глава ОП подчеркнул, что это будет помощь экономике Украины.

К Grain from Ukraine присоединились уже 20 государств

, что международный саммит по продовольственной безопасности провели в День памяти жертв Голодоморов. Ермак подчеркнул: "Мир четко дал понять:".

К гуманитарной программе уже присоединились 20 стран. В том числе и Бельгия.

Благодаря таким общим усилиям миллионы людей в самых бедных странах Африки и Азии будут спасены от голода и связанных с ним социальных катаклизмов. Украина всегда была и остается гарантом мировой продовольственной безопасности, и даже в жестких условиях войны украинское лидерство работает ради глобальной стабильности,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Российские захватчики с начала полномасштабного вторжения воровали украинское зерно и блокировали работу портов. Оккупанты спровоцировали в мире глобальный продовольственный кризис.