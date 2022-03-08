Украина защищает жизнь и покой европейцев, – Залужный
Источник:фейсбук Главнокомандующего ВСУ
Украинские военные защищают не только наше государство, но всю Европу. Пока тысячи мирных украинцев находятся в подвалах без света и воды, европейцы продолжают жить обычной жизнью.
Российская агрессия представляет угрозу всему цивилизованному миру. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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Мы защищаем мирное небо над Европой, жизнь и покой европейцев. Поэтому Украина заслуживает места равного среди равных в европейской семье народов. Вооруженные силы Украины завоевали для нашего государства не только право на жизнь, но и право на европейское будущее,
– подчеркнул Залужный.
Он также опубликовал ролик, на котором кадры спокойной жизни в Европе контрастируют с разбомбленными украинскими домами.
Смотрите видео разницы жизни европейцев и украинцев:
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