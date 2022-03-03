Украина заслужила быть на уровне Германии и других стран ЕС, – Зеленский

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, наше государство доказало, что заслуживает быть на уровне со всеми странами Европейского союза.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Европарламент рекомендовал предоставить нам статус кандидата, но ряд европейских депутатов и президент Украины Владимир Зеленский убеждены – мы заслуживаем полноправного партнерства.

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Украина заслужила быть на уровне со странами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина уже доказала свое право быть полноправным членом ЕС.

Украина заслужила быть на уровне Германии и других стран Европейского союза во всех смыслах. Членство Украины в ЕС – это не главный приоритет сейчас, но это отношение к тебе, и оно важно,

– сказал Владимир Зеленский.

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