Украина ждет приглашения на Мадридский саммит НАТО, – Резников

Украина ожидает приглашения на Мадридский саммит НАТО, который состоится в начале лета. Также в Минобороны возлагают большие надежды на формат гарантий безопасности, предложенный президентом Зеленским – U-24.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал. Именно на этом саммите НАТО будет утверждать 10-летнюю стратегию обороны.

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Украина должна быть партнером НАТО – Резников

Сегодня народ Швеции и Финляндии говорит, что нужно вступать в НАТО. Я не знаю, какие будут отношения между Украиной и НАТО. Будем ли мы или членами НАТО, но страны Альянса уже понимают, что Украина будет их партнером.

– объяснил Резников.

Министр обороны отметил, что в Киеве ожидают приглашения на саммит НАТО в Мадриде. Резников надеется, что там выступит президент Зеленский.

Зеленский предложил новый формат безопасности

Ранее Зеленский предложил новый формат гарантий безопасности, который называется U-24. Он предусматривает проведение совместной конференции безопасности. Уже на нем должны договориться, какие системы не работают и какие должны работать в будущем.

Реакция на какую-либо агрессию должна быть в течение 24 часов. Не консультации в течение месяца, не обещания, что мы введем ужасные санкции. Надо будет действовать немедленно,

– подчеркнул Резников.

Только когда ведущие страны примут такие обязательства, мир сможет чувствовать себя в безопасности. Резников отметил, что сегодня не только у России есть потенциал агрессора, есть и другие страны, которые это демонстрируют.

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