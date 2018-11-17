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      Украина будет в НАТО, – Климкин озвучил четкую позицию США

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      Климкин рассказал, что США четко заявили, что Украина будет в НАТО
      Климкин рассказал, что США четко заявили, что Украина будет в НАТО / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки поддерживают стремление Украины стать членом НАТО и уверены, что однажды наше государство присоединится к Альянсу.

      Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне, передает "Укринформ".

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      "В нашем совместном заявлении очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что однажды Украина будет в НАТО. Более четко сказать уже по определению нельзя", – подчеркнул дипломат.

      По его словам, во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. Министр добавил, что в связи с этим, нужно решить очень много вопросов.

      На самом деле, вступление в НАТО – это процесс не только изменения в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения на самом деле всей страны,
      – отметил Климкин.

      Отметим, в совместном заявлении Комиссии стратегического партнерства Украина-США говорится, что "Соединенные Штаты приветствуют стремление Украины вступить в НАТО, были зафиксированы в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды приветствовать Украину в качестве полноправного члена Альянса".

      Напомним, Украина завоевала право проведения весенней сессии Парламентский ассамблеи Североатлантического альянса (ПА НАТО) в Киеве в 2020 году.

      В начале сентября Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменениях в Конституции, который предусматривает закрепление в Основном законе курс государства на вступление в ЕС и НАТО. 20 сентября Верховная Рада дала старт внесению изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

      Что такое НАТО?
      Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиты от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      Теги: Новости Украины Новости политики Павел Климкин Новости США НАТО
      Источник: 24 Канал
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