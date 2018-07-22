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Украина должна настаивать на расследовании шпионажа членов ОБСЕ в пользу ФСБ, – эксперт

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Представитель ОБСЕ шпионил в пользу России?
Представитель ОБСЕ шпионил в пользу России? / Фото из открытых источников

С начала развертывания миссии ОБСЕ ее сотрудники часто дружески общались с боевиками, которые находятся на службе Кремля. Соответственно, их использовали как таких, кто передают определенные данные. Поэтому Украина должна настаивать на расследовании шпионажа в пользу ФСБ.

Такую думу 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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По словам дипломата, для Украины это сложная ситуация. Мы же не можем выгнать ОБСЕ, ведь нам нужно присутствие международных наблюдателей. Поэтому Киев должен требовать расследования, чтобы оно было объективным.

Представителей ОБСЕ надо направлять на то, чтобы они выполняли непосредственно свои задачи, которые выписаны в мандате. Украине нужно говорить, что Россия не дает им возможности выполнять функции. Также, что россиян в миссии не должно быть, особенно их нельзя допускать к местам, где базируется военная техника ВСУ,
– отмечает Александр Хара.

Специалист также отмечает, что Украине надо быть готовой, что нам будут пытаться навязать политическое решение о псевдодемократических выборах в ОРДЛО, где миссия будет обеспечивать их организацию.

"Проведение псевдовыборов в ОРДЛО будет организовывать и ОБСЕ также. И Украине нужно, чтобы из-за возможного шпионажа произошло расследование. Потому что будут проблемы, те люди, которые передавали ФСБ разведданные, скажут, что выборы прошли нормально. А какой-нибудь Гиркин или иное чудовище возглавит какую-то структуру в ОРДЛО. Представители ОБСЕ не имеют права раскрывать карты, чтобы противник – Россия – знал наши слабые места и использовал это против Украины", – подчеркнул он.

Напомним, в расследовании телепрограммы FAKT немецкого телеканала ARD говорится, что внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине, вероятно, попали к российским спецслужбам. Расследование показывает, что документы могли быть переданы российским агентам от сотрудника миссии ОБСЕ.

Служба безопасности Украины опубликовала очередные записи перехваченных разговоров, доказывающие агрессию России против Украины. На обнародованных кадрах можно услышать голоса боевиков на Донбассе и руководителя ППК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина, который является офицером Генштаба Вооруженных сил России.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия ОБСЕ ФСБ
Источник: 24 Канал
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