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В МИД отреагировали на скандал с российскими шпионами в ОБСЕ

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В МИД отреагировали на скандал с российскими шпионами в ОБСЕ
В МИД отреагировали на скандал с российскими шпионами в ОБСЕ / frontnews.eu

Из-за шпионского скандала в ОБСЕ украинский МИД выразили обеспокоенность из-за возможного сливания информации россиянам наблюдательной миссии, которая работает в Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины обратились в наблюдательную мониторинговую миссию (СММ), чтобы там проинформировали, что сделала наблюдательная миссия во избежание подобных случаев в будущем.

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Вместе с тем, заместитель председателя СММ в Украине Александр Хуг отвергает любые обвинения о возможности свивания информации российским шпионам. Он отметил, что ОБСЕ вообще не собирала личные данные о своих работниках.

Также миссия уже обратилась к немецкому телеканалу ARD, который заявил о шпионаже в ведомстве, чтобы журналисты предоставили ОБСЕ больше информации для внутреннего расследования.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала очередные записи перехваченных разговоров, доказывающие агрессию России против Украины. На обнародованных кадрах можно услышать голоса боевиков на Донбассе и руководителя ППК "Вагнера" Дмитрия Уткина, который является офицером Генштаба Вооруженных сил России.

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе ОБСЕ МИД Украины
Источник: 24 канал
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