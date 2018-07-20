У МЗС відреагували на скандал з російськими шпигунами в ОБСЄ

Через шпигунський скандал в ОБСЕ українське МЗС висловили стурбованість через можливе злиття інформації росіянам спостережної місії, яка працює на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України звернулись до спостережної моніторингової місії (СММ), аби там проінформували, що зробила спостережна місія аби уникнути подібних випадків у майбутньому.

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Натомість заступник голови СММ в Україні Александер Хуг відкидає будь-які звинувачення про можливість злиття інформації російським шпигунам. Він зазначив, що ОБСЕ взагалі не збирала особисті дані про своїх працівників.

Також місія вже звернулась до німецького телеканалу ARD, який заявив про шпигунство у відомстві аби журналісти надали ОБСЕ більше інформаціїх для внутрішнього розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала чергові записи перехоплених розмов, що доводять агресію Росії проти України. На оприлюднених кадрах можна почути голоси бойовиків на Донбасі та керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна, який водночас є офіцером Генштабу Збройних сил Росії.