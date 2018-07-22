Україна має наполягати на розслідуванні шпигунства членів ОБСЄ на користь ФСБ, – експерт

З початку розгортання місії ОБСЄ її співробітники часто дружньо спілкувалися з бойовиками, які перебувають на службі Кремля. Відповідно, їх використовували як таких, хто передають певні дані. Тому Україна має наполягати на розслідуванні шпигунства на користь ФСБ.

Таку думу 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами дипломата, для України це складна ситуація. Ми ж не можемо вигнати ОБСЄ, адже нам потрібна присутність міжнародних спостерігачів. Тому Київ повинен вимагати розслідування, щоб воно було об’єктивним.

Представників ОБСЄ треба спрямовувати на те, щоб вони виконували безпосередньо свої завдання, які виписано у мандаті. Україні потрібно говорити, що Росія не дає їм можливості виконувати функції. Також, що росіян у місії не повинно бути, особливо їх не можна допускати до місць, де базується військова техніка ЗСУ,

– наголошує Олександр Хара.

Фахівець також зауважує, що Україні треба бути готовою, що нам намагатимуться нав’язати політичне рішення про псевдодемократичні вибори в ОРДЛО, де місія забезпечуватиме їхню організацію.

"Проведення псевдовиборів в ОРДЛО організовуватиме й ОБСЄ також. І Україні треба, щоб через можливе шпигунство відбулося розслідування. Тому що будуть проблеми, що ті люди, які передавали ФСБ розвіддані, скажуть, що вибори пройшли нормально. А якийсь Гіркін чи інша потвора очолить якусь структуру в ОРДЛО. Представники ОБСЄ не мають права розкривати карти, щоб противник – Росія – знав наші слабкі місця та використовував це проти України", – підкреслив він.

Нагадаємо, в розслідуванні телепрограми FAKT німецького телеканалу ARD мовиться, що внутрішні документи СММ ОБСЄ в Україні, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Розслідування показує, що документи могли бути переданими російським агентам від співробітника місії ОБСЄ.



Служба безпеки України опублікувала чергові записи перехоплених розмов, що доводять агресію Росії проти України. На оприлюднених кадрах можна почути голоси бойовиків на Донбасі та керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна, який водночас є офіцером Генштабу Збройних сил Росії.