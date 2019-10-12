Украина должна восстановить полный контроль над государственной границей, – Евросоюз

В Евросоюзе отметили, что такой обязательный пункт, как полноценное восстановление контроля над границей на оккупированном Донбассе необходим для выполнения Минских соглашений.

Такое заявление Европейского Союза прозвучало во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

К теме: Как Ван Дамм в шпагате, – Зеленский о ситуации с минскими соглашениями

Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что полный контроль Украины над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения Минських договоренностей,

– заявили в Евросоюзе.

Кроме этого в заявлении отмечалось, что все вооруженные иностранные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Ранее заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Камиан во время того же заседания заявил, что выборы на Донбассе должны проводить украинские чиновники и подчеркнул важность создания безопасной среды на местах для кандидатов, избирателей, работников избирательных комиссий и наблюдателей.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал