Україна повинна відновити повний контроль над державним кордоном, – Євросоюз
У Євросоюзі наголосили, що такий обов'язковий пункт, як повноцінне відновлення контролю над кордоном на окупованому Донбасі є необхідним для виконання Мінських угод.
Така заява Європейського Союзу прозвучала під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".
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Ми вкотре наголошуємо на нашій позиції, що повний контроль Україною над державним кордоном має дуже важливе значення для виконання Мінських домовленостей,
– заявили в Євросоюзі.
Крім цього в заяві зазначалося, що всі збройні іноземні формування, військова техніка та найманці мусять залишити територію України.
Раніше Заступник голови місії США при ОБСЄ Гаррі Каміан під час того ж засідання заявив, що вибори на Донбасі мають проводити українські чиновники й наголосив на важливості створення безпечного середовища на місцях для кандидатів, виборців, працівників виборчих комісій та спостерігачів.
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