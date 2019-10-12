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      Україна повинна відновити повний контроль над державним кордоном, – Євросоюз

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      Україна повинна відновити повний контроль над державним кордоном, – Євросоюз
      / Держприкордонслужба

      У Євросоюзі наголосили, що такий обов'язковий пункт, як повноцінне відновлення контролю над кордоном на окупованому Донбасі є необхідним для виконання Мінських угод.

      Така заява Європейського Союзу прозвучала під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".

      До теми: Як Ван Дам у шпагаті, – Зеленський про ситуацію з мінськими угодами

      Ми вкотре наголошуємо на нашій позиції, що повний контроль Україною над державним кордоном має дуже важливе значення для виконання Мінських домовленостей,
      – заявили в Євросоюзі.

      Крім цього в заяві зазначалося, що всі збройні іноземні формування, військова техніка та найманці мусять залишити територію України.

      Раніше Заступник голови місії США при ОБСЄ Гаррі Каміан під час того ж засідання заявив, що вибори на Донбасі мають проводити українські чиновники й наголосив на важливості створення безпечного середовища на місцях для кандидатів, виборців, працівників виборчих комісій та спостерігачів.


      Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Європа Війна на Донбасі Мінські домовленості
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