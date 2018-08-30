Украина хочет купить военное оборудование в США: появилась реакция Госдепа

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отреагировал на заявление посла Украины в США Валеря Чалого о заинтересованности Киева в возможной закупке американских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает украинская служба "Голосу Америки".

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"В соответствии с официальной политикой Государственного департамента, мы не комментируем потенциальные сделки по продаже или передаче оружия и соглашения, которые находятся на стадии согласования – до того, как о них будет официально проинформирован Конгресс США", – заявили в Госдепе.

Вместе с тем, в американском ведомстве также подчеркнули, что США ранее предоставили Украине оборонительные вооружения и амуницию, чтобы она могла защитить свой суверенитет, территориальную целостность и сдержать дальнейшую агрессию России.

"Как мы всегда заявляли, что Украина является суверенной страной и имеет право защищать себя. Данная помощь включает в себя вооружение и амуницию и является оборонительной по своей сути. США поддерживают Минские соглашения, как путь вперед в восточной Украине. Решение этого конфликта должно быть дипломатическим", – добавили в Госдепе.

Напомним, накануне посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что Киев направил в Вашингтон запрос о покупке систем противовоздушной обороны стоимостью в 750 миллионов долларов за единицу. Он отметил, что Украина планирует при необходимости купить минимум три таких комплекса для украинской армии.

Впоследствии, Чалый заявил, что в СМИ неправильно интерпретировали его слова. В частности, он пояснил, что Украина ведет работу, направленную на закупку у Вашингтона систем противовоздушной обороны, однако информация о конкретном запросе на оружие является закрытой.