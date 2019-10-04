09:13
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъярены на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, 3 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Украина хочет переговоров с Путиным по Донбассу, – нардеп "Слуги народа"

      80 Читати новину українською
      Путин развязал войну на Донбассе, поэтому Украина хочет переговоров с ним
      Путин развязал войну на Донбассе, поэтому Украина хочет переговоров с ним / ria.ru

      Вопрос относительно решения конфликта на Донбассе невозможно решить без президента РФ Владимира Путина, ведь именно он является главным инициатором развязывания войны. Именно поэтому Украина хочет вести переговоры о мире с ним, а не главарями боевиков.

      Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в эфире программы "Право на власть", пишет ТСН.

      Важно: Зеленский развенчал мифы о формуле Штайнмайера: видео

      Он пояснил, что разведение войск на Донбассе – важный шаг. Но это не означает, что украинские военные будут полностью выведены с Востока.

      Разведение – это не вывод войск. Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит. Нам пять лет та сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР", ведите с ними переговоры. Мы не наивны. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним,
      – подчеркнул нардеп.

      Политик прокомментировал согласование Украиной формулы Штайнмайера и отметил, что это – маленький шаг на пути к миру на Донбассе. В частности, ее подписание и готовность Украины к разведению войск на отдельных участках направлены на то, чтобы проверить, готов ли Путин способствовать окончанию войны.

      "Эти маленькие шаги – это для нас показатель: он готов идти дальше? Это маленькие лакмусовые бумажки. С каждым этим шагом мы убеждаемся: мы можем сделать следующий или нет? Вот и все. Мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду", – заверил Яременко.

      Накануне: В городах Украины прошли протесты из-за формулы Штайнмайера: фото, видео

      Нардеп убежден, что глава Кремля не хочет добра для Украины. Однако его согласие на переговоры по Донбассу – важный момент, который Украина должна использовать с пользой для себя.

      "Я вам гарантирую: он не изменится ни на грамм. Но он рациональный политик. Он тоже заботится об интересах своего государства. Он видит, что санкции международные ему стоят очень дорого. Он не может развивать свою страну. Если бы у него не было мотивов говорить о возвращении Донбасса – он бы и не говорил. И то, что он пошел на этот разговор, – давайте используем сейчас, посмотрим", – подытожил Яременко.

      Что предполагает формула Штайнмайера?1 октября украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса. Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент Украины подчеркнул, что выборы состоятся лишь при условии, что с оккупированных территорий Донбасса будут выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.

      blog_ava
      День учителя в Украине: праздничные картинки-поздравления
      сегодня
      593
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Владимир Путин Формула Штайнмайера Война на Донбассе Богдан Яременко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сегодня , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 204
      "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня , 08:13 "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      Ігор Саджениця 295
      Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      сегодня , 07:10 Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      Антон Голобородько 409
      Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша
      3 октября , 22:00 Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 509
      "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования
      3 октября , 20:30 "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования
      Ірина Поліщук 457
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук