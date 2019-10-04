Украина хочет переговоров с Путиным по Донбассу, – нардеп "Слуги народа"

Вопрос относительно решения конфликта на Донбассе невозможно решить без президента РФ Владимира Путина, ведь именно он является главным инициатором развязывания войны. Именно поэтому Украина хочет вести переговоры о мире с ним, а не главарями боевиков.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в эфире программы "Право на власть", пишет ТСН.

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Он пояснил, что разведение войск на Донбассе – важный шаг. Но это не означает, что украинские военные будут полностью выведены с Востока.

Разведение – это не вывод войск. Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит. Нам пять лет та сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР", ведите с ними переговоры. Мы не наивны. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним,

– подчеркнул нардеп.

Политик прокомментировал согласование Украиной формулы Штайнмайера и отметил, что это – маленький шаг на пути к миру на Донбассе. В частности, ее подписание и готовность Украины к разведению войск на отдельных участках направлены на то, чтобы проверить, готов ли Путин способствовать окончанию войны.

"Эти маленькие шаги – это для нас показатель: он готов идти дальше? Это маленькие лакмусовые бумажки. С каждым этим шагом мы убеждаемся: мы можем сделать следующий или нет? Вот и все. Мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду", – заверил Яременко.

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Нардеп убежден, что глава Кремля не хочет добра для Украины. Однако его согласие на переговоры по Донбассу – важный момент, который Украина должна использовать с пользой для себя.

"Я вам гарантирую: он не изменится ни на грамм. Но он рациональный политик. Он тоже заботится об интересах своего государства. Он видит, что санкции международные ему стоят очень дорого. Он не может развивать свою страну. Если бы у него не было мотивов говорить о возвращении Донбасса – он бы и не говорил. И то, что он пошел на этот разговор, – давайте используем сейчас, посмотрим", – подытожил Яременко.

Что предполагает формула Штайнмайера?1 октября украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.



Согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса. Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент Украины подчеркнул, что выборы состоятся лишь при условии, что с оккупированных территорий Донбасса будут выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.