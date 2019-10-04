Україна хоче переговорів з Путіним щодо Донбасу, – нардеп "Слуги народу"

Питання щодо вирішення конфлікту на Донбасі неможливо вирішити без президента РФ Володимира Путіна, адже саме він є головним ініціатором розв'язання війни. Саме тому Україна хоче вести переговори щодо миру з ним, а не ватажками бойовиків.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко в ефірі програми "Право на владу", пише ТСН.

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Він пояснив, що розведення військ на Донбасі – важливий крок. Але це не означає, що українські військові будуть повністю виведені зі Сходу.

Розведення – це не виведення військ. Ми не наївні діти, ми читали всі тексти мінських домовленостей, ми все прекрасно знаємо і розуміємо, що відбувається. Нам п’ять років та сторона розказує: говоріть з "ЛНР", "ДНР", ведіть із ними переговори. Ми не наївні. Ми розуміємо, що винен у тому, що відбувається, і може зупинити це – тільки Путін. І ми хочемо переговорів з ним,

– наголосив нардеп.

Політик прокоментував погодження Україною формули Штайнмаєра і відзначив, що це – маленький крок на шляху до миру на Донбасі. Зокрема, її підписання та готовність України до розведення військ на окремих ділянках спрямовані на те, аби перевірити, чи готовий Путін сприяти закінченню війни.

"Оці маленькі кроки – це для нас показник: він готовий іти далі? Це маленькі лакмусові папірці. За кожним цим кроком ми переконуємося: ми можемо наступний зробити чи ні? Ось і все. Ми не кидаємося у воду, не перевіривши глибину. Ми ідемо маленькими кроками вперед, які дозволяють нам зупинитися в будь-яку секунду", – запевнив Яременко.

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Нардеп переконаний, що глава Кремля не прагне добра для України. Проте, його згода на переговори щодо Донбасу – важливий момент, який Україна має використати з користю для себе.

"Я вам гарантую: він не зміниться ні на грам. Але він раціональний політик. Він теж дбає про інтереси своєї держави. Він бачить, що санкції міжнародні йому коштують дуже дорого. Він не може розвивати свою країну. Якби в нього не було мотивів говорити про повернення Донбасу – він би і не говорив. І те, що він пішов на цю розмову – давайте використаємо зараз, подивимося", – підсумував Яременко.

Що передбачає формула Штайнмаєра?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.



Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу. Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.



Президент України наголосив, що вибори відбудуться лише за умови, що з окупованих територій Донбасу будуть виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.