Украина и Бразилия подписали договор о взаимной правовой помощи

В рамках краткосрочного рабочего визита в Бразилию министры юстиции Украины и Бразилии заключили соглашение о взаимной правовой помощи.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

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Отныне решения судов в административных, гражданских и коммерческих спорах будут нашими государствами равнозначно, то есть будут выполняться без помех на их территориях. Кроме того, нам будет обеспечена поддержка со стороны бразильских коллег во время сбора доказательств и получения документов в соответствующих делах,

– отметил Павел Петренко.

Также министр подчеркнул, что граждане обеих стран будут иметь полноценный доступ к правосудию Бразилии и Украины.