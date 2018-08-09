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Украина и Бразилия подписали договор о взаимной правовой помощи

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Бразилия и Украина подписали важное соглашение
Бразилия и Украина подписали важное соглашение / PavloPetrenko

В рамках краткосрочного рабочего визита в Бразилию министры юстиции Украины и Бразилии заключили соглашение о взаимной правовой помощи.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

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Отныне решения судов в административных, гражданских и коммерческих спорах будут нашими государствами равнозначно, то есть будут выполняться без помех на их территориях. Кроме того, нам будет обеспечена поддержка со стороны бразильских коллег во время сбора доказательств и получения документов в соответствующих делах,
– отметил Павел Петренко.

Также министр подчеркнул, что граждане обеих стран будут иметь полноценный доступ к правосудию Бразилии и Украины.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Бразилия Министерство юстиции
Источник: 24 канал
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