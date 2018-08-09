Україна та Бразилія підписали угоду про взаємну правову допомогу
В рамках короткострокового робочого візиту до Бразилії міністри юстиції України та Бразилії уклали угоду про взаємну правову допомогу.
Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.
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Відтепер рішення судів у адміністративних, цивільних та комерційних спорах визнаватимуться нашими державами рівнозначно, тобто виконуватимуться без перешкод на їхніх територіях. Окрім того, нам буде забезпечено підтримку з боку бразильських колег під час збору доказів та отримання документів у відповідних справах,
– зауважив Павло Петренко.
Також міністр наголосив, що громадяни обох країн матимуть повноцінний доступ до правосуддя Бразилії та України.
Джерело: 24 Канал
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