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      Украина и Молдова подписали межоператорское соглашение по газу: детали

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      Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали соглашение о поставке газа по европейским правилам / UA.NEWS

      Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Молдовы подписали межоператорскую техническую сделку – (interconnection agreement). В документе говорится о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами.

      С украинской стороны соглашение подписывала компания "Оператор ГТС Украины", а с молдавской – общество с ограниченной ответственностью "Молдоватрансгаз" и акционерное общество "Молдовагаз", передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      В пресс-службе украинского оператора ГТС заверили, что вышеупомянутое межорераторское техническое соглашение позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки:

      • Алексеевка,
      • Гребеники,
      • Каушаны,
      • Ананьев,
      • Лиманское.

      Итак, это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора с 1 января 2020 года,
      – подчеркивают представители ОГТСУ.

      Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

      Заметим, что ранее украинский оператор ГТС подписал такие же соглашения с операторами Венгрии, Румынии и Польши. Сейчас продолжаются переговоры со словацкой Eustream и российским "Газпромом".

      Сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который истекает 31 декабря 2019 года.

      К теме! Оператор ГТС Украины может работать по европейским законам

      Что известно об операторе ГТС Украины?18 сентября правительство обновило план анбандлинга "Нафтогаза Украины" (отделение оператора ГТС). Согласно этому плану, новым оператором ГТС является общество с ограниченной ответственностью "ОГТСУ" ( "Оператор газотранпортной системы Украины"). Этой компании государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Как новый оператор она полноценно должна заработать с 1 января 2020 года.

      24 декабря Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдала ей лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Газ Молдова ГТС
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