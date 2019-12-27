Украина и Молдова подписали межоператорское соглашение по газу: детали

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Молдовы подписали межоператорскую техническую сделку – (interconnection agreement). В документе говорится о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами.

С украинской стороны соглашение подписывала компания "Оператор ГТС Украины", а с молдавской – общество с ограниченной ответственностью "Молдоватрансгаз" и акционерное общество "Молдовагаз", передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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В пресс-службе украинского оператора ГТС заверили, что вышеупомянутое межорераторское техническое соглашение позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки:

Алексеевка,

Гребеники,

Каушаны,

Ананьев,

Лиманское.

Итак, это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора с 1 января 2020 года,

– подчеркивают представители ОГТСУ.

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Заметим, что ранее украинский оператор ГТС подписал такие же соглашения с операторами Венгрии, Румынии и Польши. Сейчас продолжаются переговоры со словацкой Eustream и российским "Газпромом".

Сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который истекает 31 декабря 2019 года.

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Что известно об операторе ГТС Украины?18 сентября правительство обновило план анбандлинга "Нафтогаза Украины" (отделение оператора ГТС). Согласно этому плану, новым оператором ГТС является общество с ограниченной ответственностью "ОГТСУ" ( "Оператор газотранпортной системы Украины"). Этой компании государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Как новый оператор она полноценно должна заработать с 1 января 2020 года.



24 декабря Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдала ей лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.