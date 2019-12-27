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      Україна та Молдова підписали міжоператорську угоду щодо газу: деталі

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      Оператори ГТС України та Молдови підписали угоду про поставку газу за європейськими правилами / UA.NEWS

      Оператори газотранспортних систем (ГТС) України та Молдови підписали міжоператорську технічну угоду – interconnection agreement. У документі мовиться про взаємодію відповідно до європейських правил.

      З українського боку угоду підписувала компанія "Оператор ГТС України", а з молдовського – товариство з обмеженою відповідальністю "Молдоватрансгаз" та акціонерне товариство "Молдовагаз", передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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      У пресслужбі українського оператора ГТС запевнили, що вищезазначена міжоператорська технічна угода дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною і Молдовою через точки:

      • Олексіївка,
      • Гребеники,
      • Каушани,
      • Ананьїв,
      • Лиманське.

      Отже, це повністю завершить розблокування трансбалканського газового коридору з 1 січня 2020 року,
      – підкреслюють представники ОГТСУ.

      Також сторони підписали договори на транспортування газу територіями України та Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

      Зауважимо, що раніше український оператор ГТС підписав такі ж угоди з операторами Угорщини, Румунії та Польщі. Наразі тривають перемовини зі словацькою Eustream і російським "Газпромом".

      Співпрацю українського оператора ГТС з суміжними операторами блокував довгостроковий контракт між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом", який спливає 31 грудня 2019 року.

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      Що відомо про оператора ГТС України? 18 вересня Уряд оновив план анбандлінгу "Нафтогазу України" (відділення оператора ГТС). Згідно з цим планом, новим оператором ГТС є товариство з обмеженою відповідальністю "ОГТСУ" ("Оператор газотранпортної системи України"). Цій компанії держава передасть в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. Як новий оператор вона повноцінно має запрацювати з 1 січня 2020 року.

      24 грудня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила остаточне рішення про сертифікацію ОГТСУ і видала йому ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Газ ГТС Молдова
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