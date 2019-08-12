Украина и Турция будут совместно производить ударные беспилотники

Укроборонпром и турецкая компания Baykar Defence договорились о совместном производстве современных военных дронов. Это уже не первый проект по совместному производству оружия Украины и Турции.

Специалисты из двух стран разработают новейший беспилотник с украинским двигателем, который сможет переносить большое количество вооружения, передает пресс-служба СНБО.

К теме: Позиция Турции по Крыму раздражает Кремль, – международник

Совместное украинско-турецкое военное предприятие будет работать в сфере аэрокосмических технологий и высокоточного оружия. Первой разработкой должен стать современный ударный дрон, который сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную скорость и наносить удары из высокоточного оружия.

Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты для бронетехники и радиолокационных систем. То есть за последние годы была налажена стабильная взаимовыгодная работа, которая позволяет совместить сильные стороны наших оборонно-промышленных комплексов,

– добавили в СНБО.

Отметим, что президент Зеленский 7 августа приехал в Турцию с официальным визитом, на котором вопреки ожиданиям не подписал соглашение о зоне свободной торговли. Эксперт Олег Белокос считает, что это хорошо, потому что сейчас идут переговоры и Украина отстаивает собственные интересы.

Как Украина и Турция сотрудничают в военной сфере?

Турция и Украина уже давно ведут активное сотрудничество в разработке и покупке вооружения. В частности, Турция – единственная страна в мире, которая предоставила Украине ударные беспилотники, не боясь ухудшения отношений с Москвой. Также Украина покупает у Турции тепловизоры, оптические устройства, устройства радиосвязи, боеприпасы и тому подобное.



С 2016 года представители стран обмениваются опытом и совершенствуют свое сотрудничество. Целью такого сотрудничества для Украины является техническая модернизация украинской армии к стандартам НАТО.

Смотрите видео испытания турецкого беспилотника Bayraktar TB2, уже состоящего на вооружении украинской армии