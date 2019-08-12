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      Україна та Туреччина спільно вироблятимуть ударні безпілотники

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      Турецький ударний безпілотник на озброєнні України
      Турецький ударний безпілотник на озброєнні України / 112

      Укроборонпром та турецька компанія Baykar Defence домовились про спільне виробництво сучасних військових дронів. Це вже не перший проект зі спільного виробництва зброї України та Туреччини.

      Спеціалісти з двох країн розроблять новітній безпілотник з українським двигуном, який зможе переносити велику кількість озброєння, передає прес-служба РНБО. 

      До теми: Позиція Туреччини щодо Криму дратує Кремль, – міжнародник

      Спільне українсько-турецьке військове підприємство працюватиме у сфері аерокосмічних технологій та високоточної зброї. Першою розробкою має стати сучасний ударний дрон, який зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами перебувати у повітрі, розвивати значну швидкість та завдавати ударів з високоточного озброєння. 

      Підприємства "Укроборонпрому" ведуть спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту для бронетехніки та радіолокаційних систем. Тобто за останні роки була налагоджена стабільна взаємовигідна робота, яка дозволяє поєднати найсильніші сторони наших оборонно-промислових комплексів,
      – додали в РНБО.

      Зазначимо, що президент Зеленський 7 серпня приїхав до Туреччини з офіційним візитом, на якому всупереч очікуванням не було підписав угоду про зону вільної торгівлі. Експерт Олег Белокос вважає, що це добре, бо наразі йдуть перемовини й Україна відстоює власні інтереси. 

      Як Україна та Туреччина співпрацюють у військовій царині? Туреччина та Україна вже давно ведуть активну співпрацю у розробці та купівлі озброєння. Зокрема, Туреччина – єдина країна у світі, яка надала Україні ударні безпілотники, не боячись погіршення стосунків з Москвою. Також Україна купує у Туреччини тепловізори, оптичні пристрої, пристрої радіозв'язку, боєприпаси тощо.

      З 2016 року представники країн обмінюються досвідом та поглиблюють свою співпрацю. Метою такого співробітництва для України є технічна модернізація української армії до стандартів НАТО. 

      Дивіться відео випробування турецького безпілотника Bayraktar TB2, що вже перебуває на озброєнні української армії

       

      Читайте більше про українську зброю:
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Туреччини Зброя РНБО Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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