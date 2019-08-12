Україна та Туреччина спільно вироблятимуть ударні безпілотники

Укроборонпром та турецька компанія Baykar Defence домовились про спільне виробництво сучасних військових дронів. Це вже не перший проект зі спільного виробництва зброї України та Туреччини.

Спеціалісти з двох країн розроблять новітній безпілотник з українським двигуном, який зможе переносити велику кількість озброєння, передає прес-служба РНБО.

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Спільне українсько-турецьке військове підприємство працюватиме у сфері аерокосмічних технологій та високоточної зброї. Першою розробкою має стати сучасний ударний дрон, який зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами перебувати у повітрі, розвивати значну швидкість та завдавати ударів з високоточного озброєння.

Підприємства "Укроборонпрому" ведуть спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту для бронетехніки та радіолокаційних систем. Тобто за останні роки була налагоджена стабільна взаємовигідна робота, яка дозволяє поєднати найсильніші сторони наших оборонно-промислових комплексів,

– додали в РНБО.

Зазначимо, що президент Зеленський 7 серпня приїхав до Туреччини з офіційним візитом, на якому всупереч очікуванням не було підписав угоду про зону вільної торгівлі. Експерт Олег Белокос вважає, що це добре, бо наразі йдуть перемовини й Україна відстоює власні інтереси.

Як Україна та Туреччина співпрацюють у військовій царині? Туреччина та Україна вже давно ведуть активну співпрацю у розробці та купівлі озброєння. Зокрема, Туреччина – єдина країна у світі, яка надала Україні ударні безпілотники, не боячись погіршення стосунків з Москвою. Також Україна купує у Туреччини тепловізори, оптичні пристрої, пристрої радіозв'язку, боєприпаси тощо.



З 2016 року представники країн обмінюються досвідом та поглиблюють свою співпрацю. Метою такого співробітництва для України є технічна модернізація української армії до стандартів НАТО.

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