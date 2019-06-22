На Дніпропетровщині випробували ракетний комплекс "Нептун": відео

У Дніпропетровській області відбулися випробування бойової частини нового крилатого комплексу "Нептун". Перевіряли силу вибуху та ураження боєголовки крилатої ракети на металевих пластинах.

Міністр оборони Степан Полторак взяв участь у підриві бойової частини нового ракетного комплексу "Нептун".

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Після проведення випробувань Полторак наголосив що "ракетній програмі в Україні — бути".

Я приймав участь у випробуваннях наших нових крилатих ракет, їх бойової частини. Враховуючи розвиток вітчизняного ОПК, переконаний, що в України є величезна перспектива, стати сильною, незалежною, і для цього в нас мають бути підготовлені і добре озброєні Збройні сили України,

– відповів він.

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Зазначимо, що раніше міністр оборони України Степан Полторак висловив сподівання, що до кінця року завершаться державні випробування комплексу "Нептун" з крилатими ракетами і він буде прийнятий на озброєння Збройних сил України.