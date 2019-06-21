Окупанти обстріляли бійців ЗСУ і отримали потужну відповідь: є жертви

Російські окупаційні війська продовжують нехтувати усіма домовленостями і 20 червня 18 разів обстріляли позиції українських захисників. Внаслідок ворожих дій четверо бійців ЗСУ отримали поранення. Проте, українським військовим вдалося знищити двох проросійських бойовиків.

Окупанти обстрілюючи українські позиції 5 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети та 152-міліметрову артилерію.

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Ворог протягом дня гатив по захисниках України з гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підконтрольні Росії збройні формування обстрілювали бійців ЗСУ в районі населених пунктів Мар'їнки, Водяного, Павлополя, Новоселівки другої, Березового, Чермалика, Пищевика, Гнутового, Луганського, Кримського, Травневого, Майорська, Новолуганська та Новозванівки.

Троє українських військових було поранено, один отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 20 червня двох окупантів знищено та трьох поранено,

– додали у штабі.

Водночас, з початку доби, 21 червня, окупанти не відкривали вогонь по українських позиціях.

Військові ЗСУ проодовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.