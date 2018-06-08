Украина и Венгрия будут сотрудничать на уровне военных

Страны обсудили возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах безопасности и обороны.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака.

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Встреча Министра обороны Украины Степана Полторакf с венгерским коллегой Тибором Бенко состоялась в пятницу, 8 июня, в Брюсселе.

Мы рассмотрели вопросы, связанные с военным сотрудничеством между оборонными ведомствами,

– сказал глава Министерства обороны Украины.

Украина рассчитывает на сотрудничество с Венгрией по линии подготовки личного состава, кибербезопасности, консультационной помощи в вопросах реформы военной медицины.

Степан Полторак высказал обеспокоенность ситуацией с блокированием со стороны Будапешта заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто впервые публично похвалил инициативу украинской власти относительно имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании", из-за который между странами продолжается острый конфликт.