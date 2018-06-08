Україна та Угорщина співпрацюватимуть на рівні військових

Україна і Угорщина обговорили можливості та перспективи подальшої співпраці у сферах безпеки та оборони.

Про це пише Укрінформ з посиланнями на заяву міністра оборони України Степана Полторака.

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Зустріч Міністра оборони України Степана Полторака з угорським колегою Тібором Бенко відбулася у п’ятницю, 8 червня, у Брюсселі.

Ми розглянули питання, пов’язані з військовою співпрацею між оборонними відомствами, – сказав очільник Міністерства оборони України.

Україна розраховує на співпрацю з Угорщиною по лінії підготовки особового складу, кібербезпеки, дорадчої допомоги в питаннях реформи військової медицини.

Степан Полторак висловив занепокоєння щодо ситуації з блокуванням зі сторони Будапешту засідань Комісії України-Нато на міністерському та вищому рівнях.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вперше публічно похвалив ініціативу української влади щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту", через який між країнами триває гострий конфлікт.