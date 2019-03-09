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      "Украина или Смерть": боевые бригады ВСУ получили новую символику – фото

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      Бригады Сухопутных войск ВСУ получили новую символику
      Бригады Сухопутных войск ВСУ получили новую символику / Фото из открытых источников

      Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил новые нарукавные эмблемы для трех бригад Сухопутных войск.

      На утвержденной символике есть надписи "Божьей Милостью", "Вместе к победе" и "Украина или смерть".

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      "Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", – написал Муженко в Facebook.

      Символику нового образца утвердили для:

      – 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ;

      – 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ;

      – 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.


      Нарукавные эмблемы для бригады имени князя Константина Острожского


      Нарукавные эмблемы для бригады имени гетьмана Ивана Выговского


      Нарукавные эмблемы для бригады имени Черных Запорожцев

       

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Виктор Муженко
      Источник: 24 канал
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