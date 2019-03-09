"Україна або Смерть": бойові бригади ЗСУ отримали нову символіку – фото
Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко затвердив нові нарукавні емблеми для трьох бригад Сухопутних військ.
На затвердженій символіці є написи "Божою Милістю", "Разом до перемоги" та "Україна або смерть".
Читайте також: "Я прийшла не для того, щоб покрасуватися у формі": як українські жінки воюють на передовій
"Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", – написав Муженко у Facebook.
Символіку нового зразка затвердили для:
– 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ;
– 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ;
– 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.
Нарукавні емблеми для бригади імені князя Костянтина Острозького
Нарукавні емблеми для бригади імені гетьмана Івана Виговського
Нарукавні емблеми для бригади імені Чорних Запорожців