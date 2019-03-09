16:18
9 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін знайшов заміну Лаврову. Безкінечність Медведєва
      Вєсті Кремля
      21:42, 8 березня
      Вєсті.UA: Смішний боєць Зеленський. Мураєв зробив подарунок Вілкулу
      Вєсті.UA
      21:22, 8 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      "Україна або Смерть": бойові бригади ЗСУ отримали нову символіку – фото

      1516 Читать новость на русском
      Бригади Сухопутних військ ЗСУ отримали нову символіку
      Бригади Сухопутних військ ЗСУ отримали нову символіку / Фото з відкритих джерел

      Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко затвердив нові нарукавні емблеми для трьох бригад Сухопутних військ.

      На затвердженій символіці є написи "Божою Милістю", "Разом до перемоги" та "Україна або смерть".

      Читайте також: "Я прийшла не для того, щоб покрасуватися у формі": як українські жінки воюють на передовій

      "Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", – написав Муженко у Facebook.

      Символіку нового зразка затвердили для:

      – 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ;

      – 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ;

      – 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.


      Нарукавні емблеми для бригади імені князя Костянтина Острозького


      Нарукавні емблеми для бригади імені гетьмана Івана Виговського


      Нарукавні емблеми для бригади імені Чорних Запорожців

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням
      сьогодні
      3664
      Теги: Новини України Збройні сили України Віктор Муженко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Від закинутого заводу – до модерного бізнес-кластера
      сьогодні , 16:00 Від закинутого заводу – до модерного бізнес-кластера
      Ukrainer 218
      Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      сьогодні , 14:00 Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      Єгор Соболєв 555
      Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      сьогодні , 12:00 Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      Злой Одессит 1965
      Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка
      сьогодні , 10:45 Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка
      4291
      Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
      сьогодні , 10:02 Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
      Настя Сукач 25769
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук