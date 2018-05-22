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ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Украина имеет достаточный резерв для увеличения объема энергетического транзита, – Порошенко

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Киев готов гарантировать надежность газового транзита через украинскую территорию, – Порошенко
Киев готов гарантировать надежность газового транзита через украинскую территорию, – Порошенко / Фото пресс-службы Президента

Во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Эстония приложат максимум усилий, чтобы остановить политический проект "Северный поток-2". А Киев готов гарантировать надежность газового транзита через украинскую территорию.

Об этом сообщил Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет Интерфакс.

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"Очень подробно мы обсудили вопрос "Северного потока-2". Четко заявили, что этот проект не является экономическим проектом, вредит европейскому единству. Четко заявили о том, что на сегодняшний день нам нужно приложить максимум усилий, чтобы политический проект, который разрушает единство Европейского Союза, был остановлен", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко заверил, что Украина готова дать любые гарантии надежности и эффективности энергетического транзита через Украину.

"Украина имеет уникальные возможности, подземные хранилища, она имеет достаточный резерв для увеличения объема транзита", – отметил глава украинского государства.

Напомним, из России в Германию планируют построить магистральный газопровод "Северный поток-2", который будет проложен через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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