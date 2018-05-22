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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Україна має достатній резерв для збільшення обсягу енергетичного транзиту, – Порошенко

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Київ готовий гарантувати надійність газового транзиту через українську територію, – Порошенко
Київ готовий гарантувати надійність газового транзиту через українську територію, – Порошенко / Фото прес-служби Президента

Під час спільної прес-конференції з президентом Естонії Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна та Естонія докладуть максимум зусиль, аби зупинити політичний проект "Північний потік-2". А Київ готовий гарантувати надійність газового транзиту через українську територію.

Про це повідомив Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, пише Інтерфакс.

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"Дуже детально ми обговорили питання" Північного потоку-2 ". Чітко заявили, що цей проект не є економічним проектом, шкодить європейській єдності. Чітко заявили про те, що на сьогоднішній день нам треба докласти максимум зусиль, щоб політичний проект, який руйнує єдність Європейського Союзу, був зупинений ", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко запевнив, що Україна готова дати будь-які гарантії надійності і ефективності енергетичного транзиту через Україну.

"Україна має унікальні можливості, підземні сховища, вона має достатній резерв для збільшення обсягу транзиту", – зазначив глава української держави.

Нагадаємо, з Росії в Німеччину планують збудувати магістральний газопровід "Північний потік-2", який буде прокладений через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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