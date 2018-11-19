Украина может остановить вторую нить "Турецкого потока", – эксперт

Запуск первой нитки газопровода "Турецкого потока" серьезно повлияет на украинскую ГТС. Мы потеряем значительные объемы прокачки газа. Однако Украина может остановить строительство второй нитки.

Такое мнение 24 канала высказал глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

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Как отмечает специалист, в связи с запуском Турецкого потока перекачка газа через украинскую ГТС уменьшится примерно на 12-13 миллиардов кубометров газа в год. Наши потери составят примерно 500 тысяч долларов ежегодно.

Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки Турецкого потока. Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу. И это еще возможно. Есть предложение по привлечению иностранных партнеров – европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС. Не потому, что мы не можем управлять сами. Без европейского партнера Украины будет трудно договориться и заставить "Газпром" сохранить большие объемы прокачки газа через нашу ГТС,

– отметил Леонид Униговский.

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Эксперт подчеркивает: вторая нить Турецкого потока должна поставлять газ в основном на Италию. Это 16 миллиардов кубометров газа. Сейчас Италия получает 23 миллиарда через нашу ГТС.

Если нашими партнерами станет итальянский оператор компания Snam, которая вместе со словацкой UStream будет настаивать, чтобы через нас прокачивались 23 миллиарда кубометров газа в Италию, то вторая нитка станет проблемной. В Европе не очень доверяют, когда руководит только украинский оператор. Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах,

– убеждён Униговский.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган запустили первую нитку газопровода "Турецкий поток". Ранее Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Что такое "Турецкий поток"?

Газопровод заменил другой проект – "Южный поток", мощностью 63 миллиардв кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" тогда составили несколько сотен миллионов евро.



Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго–Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но пока рассматривают два варианта: либо через Болгарию в Сербию и Венгрию, либо через Грецию в Южную Италию.



Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.



Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.