19:27
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Украина может остановить вторую нить "Турецкого потока", – эксперт

      451 Читати новину українською
      Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"
      Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток" / Фото из открытых источников

      Запуск первой нитки газопровода "Турецкого потока" серьезно повлияет на украинскую ГТС. Мы потеряем значительные объемы прокачки газа. Однако Украина может остановить строительство второй нитки.

      Такое мнение 24 канала высказал глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

      Читайте также: Путин и Эрдоган открыли первую нитку "Турецкого потока": чем это грозит Украине

      Как отмечает специалист, в связи с запуском Турецкого потока перекачка газа через украинскую ГТС уменьшится примерно на 12-13 миллиардов кубометров газа в год. Наши потери составят примерно 500 тысяч долларов ежегодно.

      Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки Турецкого потока. Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу. И это еще возможно. Есть предложение по привлечению иностранных партнеров – европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС. Не потому, что мы не можем управлять сами. Без европейского партнера Украины будет трудно договориться и заставить "Газпром" сохранить большие объемы прокачки газа через нашу ГТС,
      – отметил Леонид Униговский.

      Читайте также: "Это делает НАТО уязвимыми": в Альянсе озвучили серьезные угрозы со стороны Кремля

      Эксперт подчеркивает: вторая нить Турецкого потока должна поставлять газ в основном на Италию. Это 16 миллиардов кубометров газа. Сейчас Италия получает 23 миллиарда через нашу ГТС.

      Если нашими партнерами станет итальянский оператор компания Snam, которая вместе со словацкой UStream будет настаивать, чтобы через нас прокачивались 23 миллиарда кубометров газа в Италию, то вторая нитка станет проблемной. В Европе не очень доверяют, когда руководит только украинский оператор. Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах,
      – убеждён Униговский.

      Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган запустили первую нитку газопровода "Турецкий поток". Ранее Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

      Что такое "Турецкий поток"?
      Газопровод заменил другой проект – "Южный поток", мощностью 63 миллиардв кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" тогда составили несколько сотен миллионов евро.

      Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго–Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но пока рассматривают два варианта: либо через Болгарию в Сербию и Венгрию, либо через Грецию в Южную Италию.

      Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.

      Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Новости Турции Реджеп Эрдоган Владимир Путин Газовый конфликт Газпром ГТС
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      сегодня , 19:21 "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      Євгенія Мазур 21
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сегодня , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 128
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      сегодня , 18:00 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 3826
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сегодня , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 579
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук