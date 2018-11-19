Україна може зупинити другу нитку "Турецького потоку", – експерт

Запуск першої нитки газопроводу "Турецького потоку" серйозно вплине на українську ГТС. Ми втратимо значні обсяги прокачки газу. Однак Україна може зупинити будівництво другої нитки.

Таку думку 24 каналу висловив голова експертної Ради з питань газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.

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Як зауважує фахівець, у зв’язку із запуском Турецького потоку перекачка газу через українську ГТС зменшиться близько на 12-13 мільярдів кубометрів газу в рік. Наші втрати складуть приблизно 500 тисяч доларів щорічно.

Тепер Україні треба спрямувати наші зусилля, щоб не допустити будівництва другої нитки Турецького потоку. Тому що тоді це ще зменшить обсяги перекачування газу через Україну в Європу. І це ще можливо. Є пропозиція щодо залучення іноземних партнерів – європейських операторів газотранспортних систем для участі в управлінні українською ГТС. Не тому, що ми не можемо управляти самі. Без європейського партнера Україні буде важко домовитися і змусити "Газпром" зберегти великі обсяги прокачки газу через нашу ГТС,

– наголосив Леонід Уніговський.

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Експерт підкреслює: друга нитка Турецького потоку повинна постачати газ, в основному, на Італію. Це 16 мільярдів газу. Зараз Італія отримує 23 мільярди через нашу ГТС.

Якщо нашими партнерами стане італійський оператор компанія Snam, яка разом із словацькою UStream буде наполягати, щоб через нас прокачувалися 23 мільярди кубометрів газу в Італію, то друга нитка стане проблемною. В Європі не дуже довіряють, коли керує тільки український оператор. Але шансів зберегти прокачку нашою ГТС 70-90 мільярдів кубометрів мало. Реально 40-60 мільярдів. Якщо ми вирішимо зараз питання про іноземних партнерів,

– переконаний Уніговський.

Нагадаємо, 19 листопада президент Росії Володимир Путін та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган запустили першу нитку газопроводу "Турецький потік". Раніше Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротиться у 10 разів.

Що таке "Турецький потік"?Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.



Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.



Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію.



Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.