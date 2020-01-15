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      Украина может отправить в Ирак 20 военных: известна причина

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      Украина может отправить в Ирак 20 военных / 24 канал

      Украина может отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО. Это произойдет после того, как Альянс возобновит работу своей миссии в регионе.

      Такое сотрудничество обсудили на встрече вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза, сообщили в Министерстве обороны.

      Актуально: Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами

      Наши военнослужащие в Ираке будут оказывать консультативные услуги. Также стороны обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и разработку документов для ее выполнения.

      Что известно о событиях в Ираке: коротко

      • В ночь на 3 января США из-за ракетного удара в Багдаде убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
      • В ответ 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.
      • Также 8 января в так называемой "зеленой зоне" Багдада, где размещаются правительственные здания и иностранные посольства, были слышны взрывы. По информации СМИ, говорится о двух или трех ракетах, запущенных с юго-востока иракской столицы.
      • СМИ сообщают, что администрация США уже начала готовить санкции против Ирака. Окончательное решение насчет этого в Белом доме, впрочем, еще не приняли.
      • На этом фоне руководство НАТО решило остановить миссию в Ираке "ради безопасности своих военных" (их там – более 500).
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости США Ирак НАТО
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