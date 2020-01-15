Украина может отправить в Ирак 20 военных: известна причина

Украина может отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО. Это произойдет после того, как Альянс возобновит работу своей миссии в регионе.

Такое сотрудничество обсудили на встрече вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза, сообщили в Министерстве обороны.

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Наши военнослужащие в Ираке будут оказывать консультативные услуги. Также стороны обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и разработку документов для ее выполнения.

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