Україна може відправити до Іраку 20 військових: відома причина

Україна може відправити до Іраку 20 військових на підтримку місії НАТО. Це станеться після того, як Альянс відновить роботу своєї місії у регіоні.

Таку співпрацю обговорили на зустрічі віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джон Манза, повідомили у Міністерстві оборони.

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Наші військовослужбовці в Іраку будуть надавати консультативні послуги. Також сторони обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та розробку документів для її виконання.

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