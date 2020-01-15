Україна може відправити до Іраку 20 військових: відома причина
Україна може відправити до Іраку 20 військових на підтримку місії НАТО. Це станеться після того, як Альянс відновить роботу своєї місії у регіоні.
Таку співпрацю обговорили на зустрічі віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джон Манза, повідомили у Міністерстві оборони.
На часі: Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами
Наші військовослужбовці в Іраку будуть надавати консультативні послуги. Також сторони обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та розробку документів для її виконання.
Що відомо про події в Іраку: коротко
- Уночі проти 3 січня США через ракетний удар в Багдаді убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
- Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
- У відповідь 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.
- Також 8 січня у так званій "зеленій зоні" Багдаду, де розміщуються урядові будівлі та іноземні посольства, було чутно вибухи. За інформацією ЗМІ, мовиться про дві або три ракети, запущені з південного сходу іракської столиці.
- ЗМІ повідомляють, що адміністрація США вже почала готувати санкції проти Іраку. Остаточне рішення щодо цього у Білому домі, втім, ще не ухвалили.
- На цьому тлі керівництво НАТО вирішило зупинити місію в Іраку "заради безпеки своїх військових" (їх там – понад 500).
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