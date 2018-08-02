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Украина может получить от США еще и "Стингеры": на что они способны

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США одобрили выделение Украине военной помощи
США одобрили выделение Украине военной помощи / Фото из открытых источников

Благодаря поставкам "Джавелинов" ВСУ повысили свою боеспособность. В 2019 году Украина в рамках политики помощи от США будет получить еще и системы ПВО.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Согласно плану о передаче Украине летального вооружения, согласованного в 2017 году, США нам должны были передать снайперские винтовки, противотанковые комплексы "Джавелин" и ПВО. Винтовки и ПТРК мы уже получили. Скорее всего, в 2019 году нам предоставят ПВО. Это переносные "Стингеры" ближнего радиуса действия,
– отмечает Жданов.

По словам военного, переданные нам в этом году "Джавелины" стоили 47 миллионов долларов. Запланированы на 2019 год 50 миллионов долларов на летальное оружие – это около 40 комплексов "Стингер" плюс комплекты ракет. В то же время эксперт подчеркивает: хотя сейчас "Джавелины" хранятся на складах, в случае боевых действий это почти стопроцентное уничтожение вражеских целей.

Если начнутся активные боевые действия на Донбассе, то 210 ракет "Джавелин" – это 210 уничтоженных бронецелей. На Донбассе около 700 танков противника, и 210 будут уничтожены сразу,
– подчеркнул Олег Жданов.

Что касается еще 200 миллионов долларов, то, отмечает эксперт, они пойдут на военно-техническую помощь. Это будет, например, американская военная форма, которая не горит и не плавится. Бронежилеты, каски, снаряжение, аптечки, кровоостанавливающие пакеты, сюда же входит и работа инструкторов.

Напомним, Конгресс США принял законопроект, который предусматривает выделение в 2019 году 250 миллионов долларов на помощь в сфере бесопастности Украине. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений. Ранее проект оборонного бюджета США на 2019-й год поддержал Белый дом. В целом этот документ закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, которая объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе", а также "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море".

30 апреля 2018 года стало известно о том, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". 22 мая Президент Украины Петр Порошенко сообщил об их первое применение.

Что такое ПВО "Стингер"?
Переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения разработки американской компании General Dynamics, предназначен для поражения вертолетов и самолетов противника, низко летящих на встречных и догоняющих курсах в условиях воздействия естественных и искусственных тепловых помех.

Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Джавелин Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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