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Україна може отримати від США ще й "Стінгери": на що вони здатні

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США ухвалили виділення Україні військової допомоги
США ухвалили виділення Україні військової допомоги / Фото з відкритих джерел

Завдяки поставкам "Джавелінів" ЗСУ підвищили свою боєздатність. В 2019 році Україна в рамках безпекової допомоги може від США отримати ще й системи ППО.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Згідно з планом про передачу Україні летального озброєння, узгодженого в 2017 році, США нам повинні були передати снайперські гвинтівки, протитанкові комплекси "Джавелін" і ППО. Гвинтівки й ПТРК ми вже отримали. Швидше за все, у 2019 році нам нададуть ППО. Це переносні "Стінгери" ближнього радіусу дії,
– зауважує Жданов.

За словами військового, передані нам цього року "Джавеліни" коштували 47 мільйонів доларів. Заплановані на 2019 рік 50 мільйонів доларів на летальну зброю – це близько 40 комплексів "Стінгер" плюс комплекти ракет. Водночас експерт підкреслює: хоча наразі "Джавеліни" зберігаються на складах, у випадку бойових дій це майже стовідсоткове знищення ворожих цілей.

Якщо почнуться активні бойові дії на Донбасі, то 210 ракет "Джавелін" – це 210 знищених бронецілей. На Донбасі є близько 700 танків противника, і 210 будуть знищені одразу,
– наголосив Олег Жданов.

Що стосується ще 200 мільйонів доларів, то, зазначає експерт, вони підуть на військово-технічну допомогу. Це буде, наприклад, американська військова форма, яка не горить і не плавиться. Бронежилети, каски, спорядження, аптечки, кровоспинні пакети, сюди ж входить і робота інструкторів.

Нагадаємо, Конгрес США ухвалив законопроект, який передбачає виділення в 2019 році 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види озброєнь. Раніше проект оборонного бюджету США на 2019-й рік підтримав Білий дім. Загалом цей документ закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників і партнерів у Європі", а також "вивчення можливості збільшити періодичність і масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі".

30 квітня 2018 року стало відомо про те, що США скерували до України партію ПТРК "Джавелін". 22 травня Президент України Петро Порошенко повідомив про їхнє перше застосування.

Що таке ППО "Стінгер"?Переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і наздоганяючих курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.

Теги: Новини України Джавелін Новини США Операція Об'єднаних сил Новини політики
Джерело: 24 канал
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