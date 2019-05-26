Украина может потерять Томос из-за Филарета, – Макарий

Заявления Филарета о намерении внести изменения в Устав Православной церкви Украины с целью получения "независимости" от Вселенского патриархата являются бессмысленными и угрожают отзывом Томоса об автокефалии ПЦУ.

Бывший глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий в интервью "Апострофу" заметил, что последние громкие заявления Филарета об изменении Устава несут опасность для ПЦУ.

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Это бессмысленно! Церковь, которая только что получила Томос, должна не должности разделять, не двоевластие создавать и тем более не Устав менять, а сплачивать священников и приходы, возможно, из церкви, которая не присоединилась (УПЦ московсого патриархата – 24 канал). Затем надо пожить вместе, убрать все споры и уже после этого собирать Собор, чтобы вносить изменения в Устав,

– сказал Макарий.

Пока нет оснований отзыва Томоса об автокефалии Константинополем, но в целом такая угроза существует.

"Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, бездействуя, будет молчать", – отметил митрополит.

По его словам, чтобы прекратить распри внутри Православной церкви нужна помощь Вселенского патриарха.

"Я предложил собрать Синод и обратиться к Вселенскому Патриарху (по уставу он имеет высший суд над каждым архиереем) с просьбой рассмотреть поведение почетного патриарха Филарета. Не все со мной соглашаются: говорят, что мы являемся самостоятельной церковью. Самостоятельные – сделайте сами! Не можете сами – обращайтесь к тем, кто может. Но не допустимо дальше позорить новосозданную церковь, к которой 100 лет стремились украинский народ и духовенство", – подчеркнул Макарий.

Он добавил, что когда в Православной церкви начнут принимать совместные решения, "Константинополю будет приятно, и даже Москва поймет, что у нас в церкви устанавливается порядок".

Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?​

Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Патриарх добавил, что на Соборе вроде бы достигли договоренности о том, что руководить новосозданной церковью в Украине будет он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, как будто "он – предстоятель, а я – никто".



Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил что не собирается выполнять три запрета Томоса.



Во время Священного Собора 24 мая священнослужители пытались убедить Филарета в том, что Киевский патриархат больше не существует в Украине, но "он, к сожалению, настоял на своем".