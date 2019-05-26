Україна може втратити Томос через Філарета, – Макарій

Заяви Філарета про намір внести зміни в Статут Православної церкви України з метою отримання "незалежності" від Вселенського патріархату є безглуздими і загрожують відкликанням Томосу про автокефалію ПЦУ.

Колишній глава Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій в інтерв'ю "Апострофу" зауважив, що останні гучні заяви Філарета про зміну Статуту несуть небезпеку для ПЦУ.

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То є безглуздям! Церква, яка щойно отримала Томос, має не посади ділити, не двовладдя створювати і тим більше не Статут міняти, а гуртувати священників та парафії, можливо, із церкви, яка не приєдналася (УПЦ Московсього патріархату, – 24 канал). Потім треба пожити разом, прибрати всі суперечки і вже після цього збирати Собор, щоб вносити зміни до Статуту,

– сказав Макарій.

Наразі немає підстав відкликання Томоса про автокефалію Константинополем, але загалом така загроза існує.

"Це можливо, якщо таке неподобство продовжиться, якщо недіючий патріарх продовжить у тому самому напрямі і його підтримуватимуть деякі політики, а обраний Предстоятель, не діючи, буде мовчати", – зауважив митрополит.

За його словами, аби припинити чвари всередині Православної церкви потрібна допомога Вселенського патріарха.

"Я запропонував зібрати Синод і звернутися до Вселенського Патріарха (за статутом він має вищий суд над кожним архієреєм) з проханням розглянути поведінку почесного патріарха Філарета. Не всі зі мною погоджуються: говорять, що ми є самостійною церквою. Самостійні – зробіть самі! Не можете самі – звертайтесь до тих, хто може. Але не припустимо далі ганьбити новостворену церкву, яку 100 років прагнули український народ і духовенство", – наголосив Макарій.

Він додав, що коли у Православній церкві почнуть приймати спільні рішення, "Константинополю буде приємно, і навіть Москва зрозуміє, що в нас у церкві встановлюється порядок".

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу.



Під час Священного Собору 24 травня священнослужителі намагалися переконати Філарета у тому, що Київський патріархат більше не існує в Україні, але "він, на жаль, залишився на своєму".