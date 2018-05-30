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Украина может разместить базу ВМС в Геническе: предложение постпреда Порошенко

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Бабин предлагает разместить базу ВМС в Геническе
Бабин предлагает разместить базу ВМС в Геническе / Radiosvoboda.org

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин предложил разместить базу морской охраны и Военно-морских сил в Геническе Херсонской области.

Об этом Бабин заявил в эфире "Радио Крым.Реалии".

"Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии. Это предложение не воспринято в полной мере руководством МВД. Мы настоятельно просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение", – пояснил постпред Порошенко.

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Бабин отметил, что Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в прилегающих к оккупированному Крыму регионах, в том числе в Геническом районе. В частности, он рассказал, что местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Министерство внутренних дел Нацгвардія Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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