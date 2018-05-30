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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Україна може розмістити базу ВМС у Генічеську: пропозиція постпреда Порошенка

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Бабін пропонує розмістити базу ВМС у Генічеську
Бабін пропонує розмістити базу ВМС у Генічеську / Radiosvoboda.org

Постійний представник Президента України у Криму Борис Бабін запропонував розмістити базу морської охорони і Військово-морських сил у Генічеську Херсонської області.

Про це Бабін заявив в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

"Ми наполегливо просимо розмістити там підрозділ Національної гвардії. Ця пропозиція не сприйнята в повній мірі керівництвом МВС. Ми наполегливо просимо зробити Генічеськ містом базування морської охорони і ВМС України. В умовах ескалації конфлікту на Азові це набуває ключового значення", – пояснив постпред Порошенка.

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Бабін зазначив, що Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію у прилеглих до окупованого Криму регіонах, в тому числі в Генічеському районі. Зокрема, він розповів, що місцеві угруповання проводять мітинги і висувають політичні вимоги до української влади.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Херсона Нацгвардія Міністерство внутрішніх справ Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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