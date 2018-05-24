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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Порошенко доручив різко збільшити на Донбасі кількість ПТРК "Стугна"

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Порошенко доручив різко збільшити на Донбасі кількість ПТРК
Порошенко доручив різко збільшити на Донбасі кількість ПТРК "Стугна" / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко повідомив, що перевірив рівень комплектації військових підрозділів на фронті сучасними протитанковими засобами нового покоління "Стугна". Глава держави також доручив різко збільшити укомплектованість українських бригад "Стугнами" на лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Порошенко також зазначив, що напередодні на Чернігівщині перевірив готовність ЗСУ до бойового використання ПТРК "Джавелін". За словами глави держави, наявність "Джавелінів" в українських військових приводить до того, що "російські танкісти або з підконтрольних військ просто відмовляються виїжджати на лінію зіткнення". Порошенко назвав це "теж ефективними результатами нашого переозброєння".

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Президент наголосив, що випробування ПТРК "Стугна", які були проведені на полігоні на Чернігівщини разом з перевіркою готовності підрозділів ЗСУ до бойового використання "Джавелінів", пройшли надзвичайно успішно.

Я був особисто багато разів присутнім на цих випробуваннях і не бачив жодного разу, коли б "Стугна" з максимальної відстані не вразила відповідну ціль,
– зазначив Порошенко.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко також заявив, що "Джавеліни" застосовуватимуться у зоні бойових дій на Донбасі лише у разі повномасштабного наступу зі сторони підконтрольних Росії бойовиків.

Що таке "Стугна"? Протитанковий ракетний комплекс розробки Київського конструкторського бюро "Луч. Призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, у тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. ПТРК може вражати і завислі вертольоти.

До складу переносного комплексу "Стугна" входить ракета Р-2С калібром 130 міліметрів. Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу із закритої позиції (спеціально підготовленого укриття).

Базова версія складається з встановленої на тринозі пускової установки, контейнера для ракет, приладу наведення і пульта дистанційного керування, який дозволяє оператору робити пуск на відстані.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Петро Порошенко Операція Об'єднаних сил Зброя
Джерело: 24 Канал
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